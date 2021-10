Nys beschrijft omloop in Fayetteville, WB-cross en WK-locatie: "Zoals dat er nu bijligt, is dat een Van Aert-parcours"

Woensdagavond zal er gecrosst worden in Fayetteville. Sven Nys licht alvast het parcours toe van de tweede Wereldbekermanche. In januari 2022 zal daar ook het WK plaatsvinden. Onder de huidige omstandigheden is het een omloop waarop Van Aert prima uit de verf zou komen, aldus Nys.

"Het parcours zoals het nu is uitgetekend is met niets te vergelijken", verkondigt Nys bij Sporza. "Ik heb zoiets nog nooit gezien. Het lijkt alsof je in een computerspelletje aan het rondfietsen bent. Het is artificieel aangelegd, er zijn gigantisch veel investeringen gedaan om dit tot een crossparcours te ontplooien. Ik laat mij vertellen dat het om 5 miljoen dollar gaat."

1 LANGE KLIM

Er zijn enkele voorbeelden van die investeringen. "Zo hebben ze over het hele parcours grasmatten gelegd om de rotsachtige ondergrond te proberen vermijden. Na de start is er één lange afdaling, waar het slingeren, keren en draaien is door het bos. Je kan daar met een gigantische snelheid naar beneden om dan uiteindelijk één lange klim te hebben."

Die klim is overigens echt wel uitdagend. "Daarbij zijn er percentages tot 17 procent. Je komt boven op het plateau uit, waar je dan wat blijft rondfietsen. Je passeert een eerste keer de materiaalpost en wat verder een trap van 39 treden. Daar is het recht naar beneden, daarna nog een lus door de materiaalpost, nog een paar bochten en rechttoe rechtaan naar de finish."

OP DE MACHT

De omloop voor de Wereldbekercross - wat niet helemaal identiek aan het WK-parcours zal zijn - ligt er droog bij. "Zoals het er nu bij ligt, is dat puur een Wout van Aert-parcours. Op de macht, op vermogen, met een lange klim. Ook iemand als Tom Pidcock zie ik hier goed tot zijn recht komen. Het is niet kort keren en draaien, het is totaal niet explosief. Het gaat om de lange inspanning die je 40 tot 50 seconden moet doortrekken."

Een Van Aert en Pidcock zijn nu nog niet van de partij, maar dat is mogelijk wel het geval op het WK. Mathieu van der Poel zit in hetzelfde schuitje. "Die kan natuurlijk overal zijn streng trekken, maar ik denk dat hij liever heeft dat het wat technischer is, dat er acrobatentoeren bij te pas komen."