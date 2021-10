Tom Boonen begrijpt de kritiek niet op crossen in de VS: "Plots is het te ver"

Bjorn Vandenabeele

Vandaag 06:57





Sinds 2015 wordt de Wereldbeker elk jaar op gang getrokken in de Verenigde Staten. Veel renners zien het helemaal niet zitten. Laurens Sweeck kwam onlangs met heel wat kritiek op de cross in de Verenigde Staten, omdat er heel wat kosten bij komen kijken en het ook voor het lichaam niet goed is. De cross wordt door velen als iets typisch Vlaams gezien. ”Er worden wedstrijden in het buitenland georganiseerd, maar wat zeggen die ploegen dan? ‘Het kost te veel geld.’”, reageert Boonen bij HLN Sportcast. “Ofwel stop je met zagen en blijf je een Vlaamse sport, ofwel wil je internationaler worden en klaag je niet als je eens het vliegtuig moet nemen. Ze rijden allemaal met de mobilhome naar de cross, maar als ze het vliegtuig moeten nemen, is het plots te ver. Als wegrenner neem je wel 70 of 80 keer per jaar het vliegtuig.”



