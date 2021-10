Afronding van het Amerikaanse drieluik: Hermans en Brand na triomf in Fayetteville op zoek naar bevestiging

Het Amerikaanse drieluik in de Wereldbeker zit er bijna op. Hermans en Brand waren in Fayetteville de besten. Het moet nu blijken of dat ook het geval zal zijn in Iowa. Dat kan wel eens de cross van de bevestiging worden, als ze de tegenstand opnieuw lik op stuk kunnen geven.

Elke veldrit heeft een verhaal op zich, met uiteraard steeds de ondergrond en de weersomstandigheden die een grote rol spelen. Met de derde en laatste Amerikaanse Wereldbekercross in zicht mogen we wel de vraag stellen: kunnen we iets leren uit die eerste twee confrontaties in de Wereldbeker?

© photonews

Bij de mannen kan je concluderen dat Eli Iserbyt na een eerste en tweede plaats niet ver weg zal zijn van een derde goeie notering. Hij blijft de kopman van Pauwels Sauzen-Bingoal, dat uiteraard ook nog Vanthourenhout achter de hand heeft. In Fayetteville viel wel op dat Quinten Hermans een stap vooruit heeft gezet. Kan hij zijn sterke prestatie herhalen? Meer dan voor wie dan ook is Iowa voor hem de wedstrijd van de bevestiging.

Toon Aerts moet dan weer zijn Amerikaanse drieluik proberen te redden: met minder dan een podiumplaats mag da man van Baloise Trek Lions geen vrede nemen. Als hij iets beter in kan delen dan in Fayetteville, ligt dat ook wel binnen zijn mogelijkheden.

© photonews

En de dames dan: die leveren vaak het spannendste en mooiste spektakel in de cross. In Waterloo waren ze diep in de wedstrijd nog met zeven samen en in Fayetteville nam Betsema de tweede plek in, maar de vorige crossen waren toch vooral een clash tussen Brand en Vos. Nadat Vos de eerste cross won, zette Brand de puntjes op de i. Twijfelen moet de wereldkampioene sowieso niet doen, maar ook zij kan bevestigen in Iowa.