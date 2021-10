Eerste 'dubbel weekend' in het veldritseizoen: aparte klassementen krijgen vervolg in Ruddervoorde en Zonhoven

Ruddervoorde en Zonhoven zijn de 'places to be' in het eerste 'dubbel weekend' uit het veldritseizoen. Sinds de start van dat seizoen bestond het schema steeds uit 1 cross per weekend. Daar komt vanaf nu verandering in met een drukkere kalender.

Al werd het sowieso al drukker met die Wereldbekercrossen in Amerika, waarvan er eentje in het midden van de week plaatsvond. Er zal zondag opnieuw gecrosst worden in het kader van de Wereldbeker. Deze keer op Vlaamse bodem, in Zonhoven, waar de renners en rensters langs die beroemde Kuil naar beneden duiken. Dat zal dus al de tweede cross van het weekend zijn, na de Superprestigemanche in Ruddervoorde van zaterdag. Daar kan meteen een gooi gedaan worden naar de leidersplaats, want in de Superprestige vielen tot dusver nog niet veel punten te verdienen. Ruddervoorde is nog maar de tweede manche van het seizoen. Bij de term 'dubbel weekend' weet elke veldritfan wat er te gebeuren staat: twee crossen in 1 weekend, twee keer zoveel spektakel.