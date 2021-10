Eli Iserbyt profiteert van foutjes Quinten Hermans en soleert eenvoudig naar winst in Ruddervoorde

Na de avonturen in de Verenigde Staten is de cross opnieuw op gang getrokken in eigen land met de eerste manche van de Superprestige in België, namelijk in Ruddervoorde.

Eli Iserbyt en Quinten Hermans verdeelden de buit in de VS (2 zeges voor Iserbyt, 1 voor Hermans) en ook in Ruddervoorde waren de twee kemphanen de sterksten van het pak. Iserbyts ploegmaat Toon Vandenbosch was na een halve ronde het beste weg, achter hen reden Iserbyt en Lars van der Haar. Quinten Hermans moest door een oponthoud voor de start van de tweede startrij vertrekken waardoor hij niet meteen aan het front te zien was. Sterke Hermans Na nog geen kwartier cross was het voor de rest echter al voorbij voor de zege en gingen Iserbyt en Hermans er met twee van door. Op de zandstrook leek Hermans de sterkste te zijn maar een definitief gat slaan lukte niet. Foutenlast Even over halfweg ging Hermans echter in de fout op de balkjes. De renner van Tormans CX kon nog net recht blijven maar moest van de fiets na een hapering en kreeg dan ook nog te kampen met mechanische pech waardoor Iserbyt alleen kon vertrekken. Iserbyt zag de hapering van Hermans en keek niet meer achterom. De beste crosser van het seizoensbegin stoomde door richting de overwinning. Ondankse een nieuwe schuiver van Hermans lukte het hem toch nog om de tweede plaats veilig te stellen, wel een halve minuut na winnaar Eli Iserbyt. Toon Aerts werd nog eens 15 seconden later derde.