Mettepenningen is duidelijk over intrede grote drie: "Hij zal niet beter zijn dan Eli"

Eli Iserbyt zet een ongelofelijke reeks overwinningen neer in de cross, al wordt vooral gewag gemaakt van het ontbreken van de grote drie.

De 24-jarige West-Vlaming is op dit moment wel heel dominant in het veldrijden. Voor veel liefhebbers is het wel uitkijken wat er gebeurt bij de intrede van de grote drie.

Ook het traditionele dipje van Iserbyt in december kan een bepalende factor worden, zo weet hij zelf ook. Manager Jurgen Mettepenningen van Pauwels Sauzen-Bingoal is ervan overtuigd dat hij zeker één van de drie tenoren achter zich kan houden.

“We weten dat als Mathieu en Wout er in december bij komen Eli minder vaak zal winnen, maar als je derde kan worden achter die twee, kunnen we niet spreken van een dip”, zegt Mettepenningen aan Het Nieuwsblad. “Je hebt ook nog Tom Pidcock, maar ik ben er niet van overtuigd dat die beter zal zijn dan Eli.”