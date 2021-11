Bij afwezigheid van Pidcock is Tormans-renner enige Brit op EK bij elite, Bäckstedt grote hoop bij de juniors

Thomas Mein werd vorig jaar nog tweede op het EK bij de beloften en moet nu als 22-jarige zijn mannetje proberen te staan bij de grote jongens. Mein tekende in januari 2020 bij Tormans. Bij de dames elite rekent Team Britain op Millie Couzens en Josie Nelson.

De grootste kans op een Europese titel heeft Groot-Brittanië bij de dames junioren. In die categorie komt Zoe Bäckstedt aan de start. De dochter van voormalige wielerprof Magnus Bäckstedt bewees al in wedstrijden bij de elite een stap voorwaarts te hebben gezet en is dus topfavoriete bij de junioren.

Groot-Brittanië maakte de volledige selectie bekend voor alle categorieën op het EK veldrijden, dat plaatsvindt op en rond de VAM-berg.

Cross Euros is coming 👊💥



The #GBCT 🇬🇧 are heading to Drenthe, for the 2021 @UEC_cycling CX European Championships this weekend.



Here's the fantastic team ready to do the jersey proud 👇#EuroCross21 pic.twitter.com/KK8wFzI2sY