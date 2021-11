Michel Wuyts wijst Thibau Nys met de vinger: "Dat was een beetje overdreven"

Geen goud voor de Belgen op het EK veldrijden voor beloften. Net als bij de profs werd het ook daar een race van net niet.

Michel Wuyts weet maar al te goed wat er fout liep. “Iets wat je gasten tussen 18 en 20 niet kwalijk kan nemen: zelfzucht, de drang om zelf te winnen”, zegt Wuyts op Sporza.

Wuyts brengt ook een heikel thema ter sprake. “Als mensen dan zeggen dat ze als land hadden moeten rijden, dan lach ik. Met drie in zo’n finale ben je met jezelf bezig. Je denkt alleen aan de andere als je zelf slecht bent.”

Bovendien zagen ze volgens Wuyts allebei niet waar de kans om te winnen lag. “Ze hadden niet door dat Kamp even enkele lengtes moest prijsgeven. Daar hebben ze misschien een kans laten liggen om al wat vroeger aan te zetten. Nu worden ze door Kamp met een verrassingsaanval gevloerd.”

Volgens Wuyts maakte Nys geen kans. “Vandeputte kwam nog akelig dicht voor dit soort sprint. Hij was de kandidaat-winnaar. Nys hing de hele koers achteraan dat peloton. Dan is het logisch dat je op het einde niet wint. Hij was niet slecht, zeker niet na zijn blessure, maar de teleurstelling over de gemiste titel was een beetje overdreven.”