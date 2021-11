Annemie Worst staat er opnieuw na enkele moeilijke weken: "Ik kan ermee leven"

Ondanks de tweede plek, was Annemarie Worst toch tevreden over wat ze liet zien in de Jaarmarktcross in Niel.

Worst was goed vertrokken en leek een tijdje lang op weg naar de zege, maar Lucinda Brand werd uiteindelijk de winnaar in Niel. "Jammer, maar ik ben gewoon blij dat ik nog eens kon meedoen voor de winst na een paar moeilijke weken. Ik sukkelde met mijn rug en moest daardoor een paar crossen laten schieten.” Dat speelde haar donderdag geen parten. “Vandaag had ik geen last van mijn rug en een heel goede dag. Ik kon opnieuw kracht zetten. Ik reed even op kop, maar uiteindelijk was Lucinda de betere. Met een tweede plek kan ik wel leven."