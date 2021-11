Daar is het dan, het crossprogramma van Wout van Aert: Belgische veldritkampioen rijdt zeker 12 veldritten

Wat hebben we er naar uitgekeken om het crossprogramma van Wout van Aert te kennen. Twaalf veldritten gaat hij rijden, inclusief het BK. En dan is het nog de vraag of hij het WK gaat rijden. Tien van de twaalf afspraken waar hij zeker aan de start komt, vinden in België plaats.

Het volledige crossprogramma van Wout van Aert: 04/12 Boom (Superprestige) 05/12 Antwerpen (Wereldbeker) 11/12 Essen (Ethias Cross) 12/12 Val di Sole (Ita, Werelbeker) 26/12 Dendermonde (Wereldbeker) - 27/12 Heusden-Zolder (Wereldbeker) 29/12 Diegem (Superprestige) 30/12 Loenhout (X20 Trofee) 01/01 Baal (X20 Trofee) 02/01 Hulst (Ned, Wereldbeker) 05/01 Herentals (X20 Trofee) 09/01 Middelkerke (BK)