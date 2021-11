Eli Iserbyt en Lucinda Brand leiden de dans in de UCI-ranking, nieuwe naam in de top 3 bij de heren

Het zijn dezelfde leiders helemaal bovenaan de UCI-ranking: Eli Iserbyt en Lucinda Brand zijn volgens de UCI nog altijd de beste man en vrouw in het veld op dit moment. Enkel bij de mannen is er een wijziging in de top drie van de rangschikking.

Eli Iserbyt stond reeds aan de leiding en won in Merksplas en Koksijde. Het is dan ook maar logisch dat hij zijn leidersplaats heeft weten te behouden. Hij telt in totaal 1946 punten. Nummer twee is nog altijd Toon Aerts, met 1596 punten. Op de derde plaats vinden we wel een andere naam terug dan vorige week. Toen was dat Lars van der Haar, nu is dat Quinten Hermans. Een totaal van 1420 punten heeft Hermans verzameld. Dat zijn er 28 meer dan de Europese kampioen veldrijden. Michael Vanthourenhout ten slotte sluit de top vijf af. © photonews Bij de dames is er helemaal niets veranderd aan de kop van de rangschikking. Daar pronkt nog altijd wereld-en Europese kampioene Lucinda Brand. Denise Betsema staat vanwege haar sterke seizoensbegin op de tweede plaats. De derde plek is voor Annemarie Worst, die pas nog haar eerste overwinning van het seizoen behaalde.