Toon Aerts en Wout van Aert dollen met elkaar op Instagram: "Jah, weg sfeer"

Op Instagram was er een grappig moment tussen Toon Aerts en Wout van Aert. Aerts legt namelijk uit dat hij houdt van de wedstrijden in het zand, maar van Aert reageert er op met "ik hou er ook van". Daarop reageert Aerts dan weer met 'Jah, weg sfeer".

U kan hieronder de post van Aerts op Instagram bekijken en de reactie van Wout van Aert. In de volgende wedstrijd in het zand is van Aert wel van de partij, want dan zal hij onder meer tegenover Toon Aerts staan op het BK in Middelkerke.