Amerikaanse veldrijdster staat voor dilemma na zege op Koppenberg: "Misschien kassei opsturen met de post"

In de Koppenbergcross bij de vrouwen kregen we een Amerikaanse veldrijdster als winnares. De kassei die met die zege gepaard gaat, is voor Clara Honsinger. De kwestie is nu: hoe krijgt ze die toch bijzondere trofee in haar thuisland?

"Ik kan nog steeds moeilijk geloven dat ik op de Koppenberg gewonnen heb", zegt Honsinger in een persbericht. "Het was mijn eerste overwinning in België en dan meteen zo'n iconische cross voor een fantastisch publiek. Dat betekent voor mij zoveel meer dan eender welke zege in de Verenigde Staten."

Winnen op de Koppenberg: dat betekent dat je een kassei in ontvangst mag nemen. Alleen neem je die natuurlijk niet zomaar mee in je achterzak. "Ik weet nog niet hoe ik de trofee mee naar huis krijg. Het wordt een uitdaging om een goede oplossing te vinden. Misschien moet ik die kassei opsturen met de post. Dat zal niet goedkoop zijn, maar die trofee is voor mij priceless. Die wil ik nooit kwijt."

NIET EENVOUDIG OM LEIDSTER TE BLIJVEN

Honsinger staat door die overwinning ook aan de leiding in de X20Trofee en verdedigt haar leidersplek in Kortrijk. "Het zal niet eenvoudig worden om die eerste plaats vast te houden. Ik kom beter uit de verf op zware parcours en omlopen met veel hoogtemeters, zoals straks in Herentals. Ik kijk er echter naar uit om mezelf uit te dagen op het technische parcours in Kortrijk, ik zie het als een opportuniteit om te leren en beter te worden."