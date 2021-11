Lars van der Haar start niet op Wereldbeker in Besançon

Op de achtste manche van de Wereldbeker in het Franse Besançon zal Europees kampioen Lars van der Haar niet van de partij zijn.

Geen Lars van der Haar in de wereldbeker dit weekend. Hij past voor deze koers. Eerder dit seizoen gaf hij al aan dat zestien crossen in de wereldbeker wat te veel was.

Van der Haar is in het klassement momenteel derde, na Eli Iserbyt en Toon Aerts. Ook Quinten Hermans zal er in Frankrijk niet bij zijn.

Ook de beloften en de juniors komen niet in actie in Besançon. Hun koers staat er niet op het programma.