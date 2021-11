Van Den Spiegel verbaasd door afgelasting Scheldecross: "Veldrijden van alle buitenactiviteiten best te organiseren"

Geen Scheldecross in Antwerpen komend weekend: de veldrit is afgelast. Tomas Van Den Spiegel, de CEO van Flanders Classics, begrijpt het niet zo goed. Volgens hem kan het veldrijden juist nog goed georganiseerd worden, in tegenstelling tot andere sporten outdoor.

De organisatie van de Scheldecross oordeelde dat het gezien de verstrengde coronamaatregelen in België te moeilijk zou zijn om alles vlot te laten verlopen aan het strand van Sint-Anneke. Tomas Van Den Spiegel zegt in Het Laatste Nieuws verbaasd te zijn door de laattijdige afgelasting van de cross. "Temeer omdat veldrijden van alle mogelijke buitenactiviteiten ‘by far’ het best kan worden georganiseerd volgens de heersende coronamaatregelen. Dat heeft het vorige seizoen, toen zelfs nog zónder publiek, meer dan genoeg bewezen", benadrukt Van Den Spiegel. WEL NOG CROSS IN BOOM De Scheldecross was voorzien op 5 december, een dag eerder is er de Superprestige in Boom. Die blijft voorlopig wel nog overeind. "Niets wijst er op dit moment op dat ook Boom zou sneuvelen. Omdat we er in perfect veilige omstandigheden kunnen organiseren."