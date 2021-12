Patrick Lefevere kan leven met zet van Deceuninck: "Geen probleem mee"

Deceuninck verraste dinsdag door zichzelf aan te kondigen als sponsor bij Alpecin-Fenix. Patrick Lefevere reageert op die aankondiging.

Deceuninck ging een tijdje geleden niet in op een nieuwe sponsordeal met Patrick Lefevere voor de komende vijf jaar. De keuze van Deceuninck is ook voor Lefevere een verrassing. “Enerzijds wel, ja”, zegt Lefevere aan Sporza. “Deceuninck is destijds op een gunstig moment gekomen, net toen we het moeilijk hadden. Ze waren een helpende hand, maar ze hebben er veel voor teruggekregen. Maar ze wilden nu niet tekenen voor vijf jaar."

Nu is er wel een deal met Alpecin-Fenix voor vier jaar. “Dat is geen groot verschil, hé. Of dit dan een zure nasmaak geeft? Neen, een contract heeft een bepaalde duur, als ik me niet vergis.”

De reclame van Deceuninck komt op de poep, zo weet Lefevere nog. “Blijkbaar hadden ze wat tijd nodig om in te zien dat het in het wielrennen toch niet zo slecht is. Ik heb er absoluut geen probleem mee en ik zou niet weten waarom ik iemand iets kwalijk hoef te nemen.”