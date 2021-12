Bang afwachten wat het Overlegcomité brengt: veldrijden zonder publiek dreigt opnieuw

Er staat opnieuw een Overlegcomité op het programma en ook voor het veldrijden zou dat wel eens ernstige gevolgen kunnen hebben. In die zin dat de cross het opnieuw mogelijk zonder publiek moet stellen. Tenminste als de regering meegaat in het advies van de GEMS.

Het is al het derde Overlegcomité op korte tijd die de regeringen van ons land zullen houden. De expertengroep GEMS heeft alvast een advies meegegeven aan de regeringen en het is bekend welke punten daar in naar voren komen.

Eén daarvan is dat outdoorsporten enkel nog zonder publiek kunnen doorgaan. Dat geldt dan in de eerste plaats voor het voetbal, maar ook het veldrijden wordt hierdoor getroffen. Mogelijk keren we dan terug naar een situatie zoals vorig seizoen, toen er ook geen publiek toegelaten was bij de veldritten.

VERSTRENGINGEN

Omdat de coronacrisis momenteel weer voor een grote druk op de ziekenhuizen zorgt, zitten er sowieso opnieuw verstrengingen aan te komen.