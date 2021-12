Coach van Van Aert benadrukt hoezeer de weg de prioriteit geniet: "Elke cross in functie klassieke voorjaar"

Van Aert en zijn entourage kunnen het niet genoeg benadrukken: de weg gaat voor op de cross. Coach Marc Lamberts herhaalt dat nog eens met de eerste veldrit van Wout van Aert in zicht. Ook al crosst Van Aert opnieuw, het is met het wegseizoen in het achterhoofd.

Marc Lamberts gaf reeds aan dat Wout van Aert ondanks zijn verkoudheid wellicht wel aan de start komt in Boom. Van bepaalde uitslagen gaan ze in het kamp-Van Aert in het veld niet meteen wakker liggen. "Het gewicht is bij Wout verschoven van de cross naar de weg. Uiteraard zullen we er het maximum proberen uit te halen. Zo hopen we dat hij richting BK in Middelkerke aanknoopt met zijn allerbeste gevoel", zegt Lamberts in HLN.

Daar hoort echter een 'maar' bij. Ook tijdens het veldritseizoen is het volgende wegseizoen niet ver weg. "Elke training die hij doet, elke cross die hij rijdt, staat in functie van het klassieke voorjaar op de weg. Ook die eerste stage in Spanje, na Val di Sole."

PRESTATIES AFWACHTEN OM TE BESLISSEN OVER WK

Daarom ook dat over een deelname aan het WK veldrijden nog niets beslist is. "Ik, de ploeg, Wout zelf willen eerst even afwachten hoe het gaat lopen. Stel dat hij tussen kerst en Nieuwjaar nog ergens tussen 7 en 10 rijdt, heeft het totaal geen zin om er zelfs maar over na te denken."