Diegem fier op komst Wout van Aert en Mathieu van der Poel: "Grote sportieve waarde"

Een cross waar het elk seizoen enorm naar uitkijken is, is die van Diegem. Van Aert en Van der Poel hebben al toegezegd om deel te nemen aan de wedstrijd die dit jaar op woensdag 29 december op de kalender staat. Vorig jaar werd de cross afgelast.

Van zo'n scenario is voorlopig absoluut geen sprake, ook al worden de coronaregels opnieuw alsmaar verstrengd. "Momenteel gaan we er vanuit dat onze wedstrijd zal kunnen doorgaan", zegt Francis Bosschaert, voorzitter van de Superprestige in Diegem, in Het Laatste Nieuws.

Diegem kan ook nog eens pronken met de namen van de twee grote kanjers op de deelnemerslijst. "De deelname van zowel Wout van Aert als Mathieu van der Poel zorgt voor grote sportieve waarde en daar zijn we best fier op."

AVONDCROSS

Wat de veldrit van Diegem zo speciaal maakt, is dat het een avondcross is. In de loop der jaren werd de lichtkwaliteit dan ook volop geprofessionaliseerd. "Nu gebruiken we 85 lichtmasten en tien lichtballonnen."