Quick.Step-Alpha Vinyl gaat in zee met... de stad Ieper

Quick.Step-Alpha Vinyl heeft een opvallend partnership afgesloten. Het zal met de stad Ieper gaan samenwerken voor een project. De ploeg van Patrick Lefevere zal aan bod komen bij de promotie van de wgen rond Ieper voor de fietser.

De stad Ieper wil zich manifesteren als de ideale omgeving voor een tripje van enkele dagen met de fiets. Ieper zal communicatievaardigheden gebruiken, zoals een videoshoot waar enkele renners van Quick.Step-Vinyl deel van zullen uitmaken, om te laten zien wat de routes in de Westhoek te bieden hebben voor de sportieve en recreatieve fietser.

Yves Lampaert en Tim Declercq waren aanwezig op de officiële voorstelling van dit project. Met de toepasselijke naam 'Trap het af' en de slogan 'De Westhoek vanuit Ieper voor durvers' wil de West-Vlaamse stad fietsers aanzetten om zeker een bezoekje te brengen aan de regio.

© photonews

"De ploeg zal het fietstoerisme in Ieper bevorderen en we geloven dat dit partnership perfect overeenkomt met onze waarden", zegt Patrick Lefevere. "Onze renners kennen de wegen daar goed. Onze ploeg staat ook achter de manier waarop Ieper omgaat met het herdenken van de slachtoffers uit de Eerste Wereldoorlog. Er is meer in het leven dan enkel wielrennen, het is goed dat we daar soms aan herinnerd worden."