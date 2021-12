Kamp Mathieu Van der Poel is zeker dat Van Aert WK rijdt: "Dat kan geen kwaad"

Mathieu van der Poel windt er geen doekjes om. Hij wil zijn vijfde wereldtitel bij de profs eind januari pakken.

Voor Mathieu van der Poel en Tom Pidcock is het WK veldrijden in het Amerikaanse Fayetteville het doel van deze winter. Bij Wout van Aert is het enthousiasme niet zo groot. Hij overweegt om het WK te laten vallen in functie van het voorjaar op de weg.

“Wout zal zeker meedoen aan dat WK”, zegt Adri van der Poel aan Het Nieuwsblad. “Ze weten bij Jumbo-Visma al wat ze in de zomer gaan doen, maar nog niet in de winter? Komaan zeg, dat geloof je toch niet!”

Toch wikt vader Van der Poel zijn woorden nog wat. “Maar begrijp mij niet verkeerd. Had Wout beslist om het WK te laten varen wegens andere doelen, dan moet iedereen dat respecteren. Maar een WK veldrijden kan volgens mij geen kwaad in functie van het voorjaar.”