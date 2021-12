Kamp-Van der Poel in het ongewisse of er ook voor hem sterke start in zit: "Nog niet veel getraind"

Na de knal waarmee Van Aert aan zijn veldritcampagne begon, is het uitkijken naar Van der Poel. Kan Mathieu iets soortgelijks klaarspelen en er staan vanaf zijn eerste veldrit in Rupchen? Zijn vader Adrie moet het antwoord voorlopig schuldig blijven.

Na de schitterende prestatie van Wout van Aert in Boom wilde Het Laatste Nieuws van Adrie van der Poel vernemen hoe Mathieu er voor staat met het oog op diens rentrée in Rucphen. "Geen idee. Mathieu heeft een zwaar wegseizoen gehad. Hij doet het momenteel heel rustig aan."

OP DE VLAKTE

Dat is alleszins geen keuze die er zomaar toevallig gekomen is. "Hij heeft ervoor gekozen om genoeg te rusten en heeft nog niet veel getraind", meldt Adrie van der Poel, die zich dus vooral op de vlakte houdt wat betreft zijn zoon. "We zien het wel. Ik ben even benieuwd als jullie", vertelde Adrie aan de pers.

Mathieu van der Poel rijdt op 18 december zijn eerste veldrit van het seizoen. Dat gaat dus gebeuren in Rucphen, zonder aanwezigheid van publiek.