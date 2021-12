Goed nieuws voor de cross in Diegem: wedstrijd kan doorgaan, maar feesten zal er niet inzitten

De cross in Diegem, die op 29 december gepland staat, zal gewoon doorgaan. De veiligheidscel van de gemeente Machelen heeft beslist dat de wedstrijd kan doorgaan, maar feesten wordt niet toegelaten.

Het was nog niet duidelijk of de avondcross van Diegem dit jaar kon doorgaan, maar volgens Het Laatste Nieuws heeft de veiligheidscel van de gemeente Machelen nu groen licht gegeven om de wedstrijd te laten doorgaan.

Leuk nieuws dus voor de fans van het veldrijden, want ze zullen in Diegem onder meer Wout van Aert en Mathieu van der Poel in actie kunnen zien. Het enige minpunt is dat de feesttent er niet zal komen door het coronavirus en de bijbehorende gezondheidssituatie. Feesten zal dus niet toegelaten zijn.