OFFICIEEL: Jumbo-Visma hengelt Benoot binnen: "Tiesj versterkt klassieke ploeg rondom Wout van Aert"

Eerder op de dag geraakte al bekend dat Tiesj Benoot vertrok bij DSM. De interesse van Jumbo-Visma in de Belgische renner was ook geen geheim, inmiddels is alles reeds in kannen en kruiken. Benoot tekent voor twee jaar bij Jumbo-Visma.

"Ik geloof dat ik mijn plafond nog niet bereikt heb. Bij Team Jumbo-Visma denk ik die stap vooruit te kunnen zetten. De laatste jaren heb ik opgekeken naar deze ploeg. Ik ken wat jongens uit de ploeg waardoor ik wel een beetje kan inschatten hoe het eraan toegaat. Er heerst een professionele manier van werken die me aanspreekt", aldus Benoot over zijn nieuwe ploeg. Vanaf het eerste contact met Jumbo-Visma zat het goed. "Het vertrouwen dat ik kreeg na de eerste gesprekken gaf nog een extra duwtje. Ik ben ervan overtuigd dat ik in dit team de beste versie van mezelf kan worden als wielrenner. In de grote wedstrijden wil ik tot diep in de finale een beslissende rol kunnen spelen, zowel voor een kopman als voor mezelf als die kans zich voordoet." © photonews "Tiesj versterkt onze klassieke groep rondom Wout van Aert en zal ook een voorname rol in de etappekoersen krijgen", kondigt sportief directeur Merijn Zeeman aan. "Hij is een echte teamplayer, die oog heeft voor verbeteringen en openstaat voor nieuwe ideeën en innovaties. Samen maken we een plan waar we allebei achter staan en in geloven."