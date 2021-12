Overstap naar profs lonkt voor 17-jarig toptalent Bäckstedt: "Cool dat iedereen me wil vastleggen"

Ze is 17, wereldkampioene bij de junioren op de weg, winnares van crossen bij de elite. Bäckstedt is haar naam. Zoe Bäckstedt, dochter van voormalig profwielrenner Magnus Bäckstedt. De wereld lijkt aan haar voeten te liggen, een contract bij de profs wenkt.

Hoewel haar een grote toekomst wacht, blijft Zoe Bäckstedt met haar beide voeten op de grond. Dat komt ook naar voren in een reportage van Sportweekend. "Er wordt gezegd dat ik alles kan omdat ik zo'n grote achternaam heb, maar ik ben gewoon mezelf en ik doe mijn best. Al wil ik mijn naam wel eer aandoen."

Op de piste rijden, op de weg en in het veld: Bäckstedt kan het allemaal. Het veldrijden gaat ze alleszins niet zomaar loslaten. "In de winter bij 2 graden in de modder rijden: ik houd ervan", zegt de renster met de Britse nationaliteit.

GROTE BELANGSTELLING

De overstap naar de profs gaat er stilaan wel aankomen. De belangstelling is immers enorm. "Mijn makelaar zegt dat veel teams geïnteresseerd zijn en dat we moeten overleggen. Het is cool dat iedereen me wil vastleggen", aldus Zoe Bäckstedt.