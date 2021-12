Toon Aerts rekent erop dat publiek mag blijven komen: "Hoop kerstperiode op deze manier te kunnen afwerken"

Het veldrijden hoort een sport mét publiek te zijn. Toon Aerts hoopt vurig dat ook in de kerstperiode de supporters naar de crossen mogen afzakken. Voorlopig is dat wel nog het geval. De cross is op dat vlak op de goede weg, meent Aerts.

Op het meest recente Overlegcomité dreigde beslist te worden dat outdoorsporten zonder publiek moeten doorgaan. Zover kwam het uiteindelijk niet. "Ik ben er niet heel veel mee bezig geweest, maar krijg altijd wel de laatste stand van zaken door. Ik was opgelucht dat het kon blijven doorgaan zoals we het gewoon waren de laatste weken."

GEEN TAFERELEN ZOALS IN HET VOETBAL

Dat is ook terecht volgens Toon Aerts. "Ik denk dat we toch een beetje bewezen hebben dat we op de goede weg bezig zijn in de cross en we geen taferelen zien zoals die er bij andere sporten soms wel zijn." Met name in het voetbal zijn er wel eens veiligheidsproblemen of mondmaskers die in slechts kleine getalen aanwezig zijn. Dat is in het veldrijden toch anders.

Van Aerts mag het dus blijven zoals het nu is: cross mét supporters! "Ik hoop dat we de kerstperiode op deze manier kunnen afwerken. Vaak komt er in de kerstperiode iets meer publiek en dat is misschien net iets moeilijker in de hand te houden. Ik hoop dat iedereen er rekening mee houdt en we de evenementen in de cross kunnen laten doorgaan zoals het tot nu al geweest is."