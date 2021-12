Wout van Aert duikt na overwinning top 30 in op UCI-veldritranking, geen wijzigingen aan de top

De overwinning van Wout van Aert in Boom doet hem ook lichtjes vooruitgaan op de UCI-veldritranking. Van Aert liep en reed in De Schorre de rest op achterstand: het doet hem de top dertig induiken in de rangschikking. Die wordt nog altijd aangevoerd door Iserbyt.

Eli Iserbyt blijft ook na de nieuwe update de leider op de UCI-veldritranking met 2191 punten. Toon Aerts is tweede met 1826 punten. Quinten Hermans sluit de top drie af met 1420 punten. In de volledige top tien bij de mannen blijft iedereen op dezelfde plaats staan. VAN AERT EN VAN DER POEL EVENVEEL PUNTEN Er is dus wel plaatswinst weggelegd voor Wout van Aert, die nu stijgt naar de 28ste plaats en 400 punten achter zijn naam heeft. Dat zijn er evenveel dan, jawel, Mathieu van der Poel. De wereldkampioen veldrijden moet zijn eerste cross dit seizoen natuurlijk nog rijden. Ook bij de dames vinden we dezelfde namen terug bovenaan de rangschikking als vorige keer. Lucinda Brand leidt met 2190 punten. Denise Betsema is tweede met 1955 punten. Nadien volgt een ruime kloof: Annemarie Worst heeft als derde op de rangschikking 1325 punten.