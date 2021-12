Na Antwerpen gaat ook Otegem niet door: "Onmogelijk een cross organiseren zoals we die voor ogen hebben"

Een tweede afgelasting van een Belgische cross is een feit. Na Antwerpen gaat ook Otegem niet door. De veldrit in Otegem staat traditioneel op de maandag na het BK op de kalender. Het is al voor het tweede seizoen op rij dat de cross niet kan doorgaan.

Benny Lavaert, voorzitter van de organisatie in Otegem, maakte het nieuws bekend op zijn Facebookpagina. "Na overleg met Dhr burgemeester van Zwevegem en met pijn in het hart heeft het bestuur van Otegem Cross besloten om de veldrit die voorzien was op 10/01/2022 te annuleren.Met de huidige coronamaatregelen kunnen we onmogelijk een cross organiseren zoals we die voor ogen hadden."

Lavaert legt verder uit wat hij daarmee bedoelt. "Sfeertenten zijn niet haalbaar en er mogen maar 200 mensen binnen in ons VIP gebeuren. We willen dan ook niet kiezen welke sponsors we zouden toelaten en wie niet. Immers al onze sponsors zijn belangrijk."

Ook wil het bestuur van de cross in Otegem niet dat medewerkers risico lopen op besmettingen bij het verspreiden en verkopen van affiches en steunkaarten. "We willen nadrukkelijk alle mensen bedanken die Otegem cross een warm hart toedragen. Hopelijk blijven jullie allen gezond. We hebben ons best gedaan maar andermaal is de pandemie sterker gebleken."

Zo schuift de volgende editie van de veldrit in Otegem opnieuw een jaartje op. "We kijken nu vooruit naar de editie van 2023 en hopen om die te kunnen organiseren op een volwaardige wijze zodat iedereen wederom kan genieten van Otegem Cross."