Adrie van der Poel vindt twijfel rond deelname Van Aert aan WK veldrijden vreemd: "Is beter dan andere jaren"

Als de kampen Van der Poel en Van Aert in één iets verschillen, is het hun blik op het WK veldrijden. Het is nog altijd onzeker of Wout van Aert daar wel naartoe trekt. Bij Mathieu van der Poel daarentegen lijdt dat geen enkele twijfel.

Adrie van der Poel zegt in Het Laatste Nieuws 'het raar te vinden' dat Wout van Aert twijfelt over deelname aan het WK veldrijden. "Alles is bij Jumbo-Visma gepland, tot na de Tour zelfs. Het héle programma. Maar Wout weet nog niet of hij naar het WK veldrijden gaat... Terwijl hij op dit moment beter is dan andere jaren. Véél beter."

De moeilijkheid zit hem mede in de trip naar Amerika, omdat het WK veldrijden volgend jaar in Fayetteville plaats vindt. Al speelt dat bij Mathieu blijkbaar niet, die gaat absoluut meedoen. "Het WK is zijn hoofddoel, zoals elk seizoen", bevestigt Adrie. "Maar hij wil ook crossen winnen in de aanloop."

STARTPOSITIE

Het is ook met het WK in het achterhoofd dat Mathieu binnenkort aan de start komt in Dendermonde. "Hij zou kunnen zeggen: 'Ik begin er een dag later aan.' Maar hij moet er ook rekening mee houden dat hij elke resterende WB-manche vanaf nu nodig heeft om een zo goed mogelijke startpositie af te dwingen op het WK. De eerste rij haalt hij niet meer. De tweede of derde moet wel kunnen."