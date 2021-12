Het veldrijden verwelkomt een grote naam: tweevoudig Tourwinnaar gaat in zijn thuisland nu ook crossen

Van Aert, Van der Poel, etc.: de grote namen uit de koers worden gelinkt aan het veldrijden. Tourwinnaar Tadej Pogačar mag voortaan ook aan dat rijtje worden toegevoegd. De Sloveen gaat op tweede kerstdag een veldrit rijden.

Het zal niet de allereerste kennismaking zijn van Pogačar met het veldrijden: hij werd drie jaar geleden al Sloveens kampioen veldrijden. Pogačar is uiteraard in de eerste plaats een wegrenner. De voorbije jaren volgden de grote succes mekaar op de weg op, met Tourzeges en overwinningen in Monumenten.

Nu het wegseizoen even stilligt, heeft ook Pogačar de microbe voor het veldrijden weer even te pakken. De renner van UAE gaat zondag een veldrit rijden in Ljubljana, de hoofdstad van Slovenië. De bewuste cross krijgt er meteen een hoop belangstelling bij.

FIETSENCONSTRUCTEUR

Onlangs had fietsenconstructeur Colnago een fiets voor Pogačar klaar gezet. Die kan uitgerekend in dit kerstweekend van stal gehaald worden.