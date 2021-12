Niels Albert weet waarom Wout van Aert nog niet toehapt voor het WK veldrijden

Het blijft voorlopig nog altijd een raadsel of Wout van Aert in januari in de Verenigde Staten een gooi zal doen naar de wereldtitel.

Wout van Aert domineert op dit moment het veldrijden. De vijf crossen die hij reed heeft hij ook allemaal gewonnen. De andere renners zijn voorlopig niet meer dan figuranten.

Over deelname aan het WK is echter nog geen duidelijkheid. “Ik denk dat hij afwacht, hoe goed Mathieu van der Poel over een paar weken is. Voelt Wout van Aert dat hij een kans maakt om Van der Poel te kloppen op het WK, dan gaat hij wellicht naar Fayetteville”, zegt Niels Albert aan Het Laatste Nieuws.

Maar veldrijden blijft volgens Albert minder belangrijk. “Ik snap het wel: de klassiekers zijn belangrijk, de ploeg maakt een planning op. Vier weken na het WK is het openingsweekend er al. En dan heeft niemand zin in een jetlag. Als hij morgen moet kiezen tussen wereldkampioen veldrijden worden, dan wel de Ronde van Vlaanderen winnen, dan is zijn keuze snel gemaakt.”