🎥 Mathieu van der Poel leert Average Rob veldrijden (en natuurlijk gaat dat met vallen en opstaan)

Mathieu van der Poel moet het veldrijden even laten voor wat het is, maar heeft Average Rob wel al eens laten kennismaken met de cyclocross. Met de wereldkampioen veldrijden als leermeester moest dat wel goed gaan, toch?!

Average Rob is een bekende YouTuber die in zijn video's onder mee sport combineert met comedy. Hij dook onder meer al op bij de Rode Duivels en ook een uitstapje naar het veldrijden mocht dus niet ontbreken. En wie anders kon dat het beste in goede banen leiden dan Mathieu van der Poel?

Van der Poel leerde aan hoe een start te nemen in het veldrijden, hoe de bochten aan te snijden en hoe de fiets op de schouder te nemen bij de looppassages. Ondanks zijn uitstekende adviezen kwamen er wel wat valpartijen aan te pas.