Hermans wou het Pidcock moeilijker maken en looft ploegmaat: "In schaduw Thibau Nys en Verstrynge aan het groeien"

Quinten Hermans was graag nog langer in het zog van Tom Pidcock meegegaan. Dat zijn ploegmaat Joran Wyseure hem in het slot voorbijging, daar had Hermans het veel minder moeilijk mee. Integendeel, Hermans was blij voor zijn jonge teamgenoot.

"Ik had liever Tom wat meer weerwerk geboden", concludeerde Quinten Hermans in een reactie bij Sporza. "Ik reed lek op het moment dat hij aanging en dan was de vogel gaan vliegen. Dan kun je niet echt meer goed rijden op die modderstroken. Dat was wel vervelend."

De cross in Gullegem kruipt echt wel in de kleren, zeker ook omdat de renners de voorbije weken uiteraard niet stilgezeten hebben. "Ik voelde wel dat de kerstperiode in de benen zat. Ik heb niet het gevoel dat ik in het begin te diep ben gegaan. Ik wou wel na die lekke band zo snel mogelijk bij de materiaalpost geraken en daar heb ik een beetje mijn beste pijlen verschoten."

Ik was verrast dat Joran achter mij aankwam

Uiteindelijk werd Hermans nog derde, want de tweede plek was voor Joran Wyseure. "Ik was wel verrast dat Joran achter mij aankwam, een jonge kerel die er heel hard voor werkt. Fijn dat hij ook beloond wordt. Toch echt wel een talent ook, die in de schaduw van jongens als Thibau Nys en Emiel Verstrynge aan het groeien is. Je ziet dat hij mooi tweede wordt en hij zit ook niet zo ver achter Tom. Toch sterk."