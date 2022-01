Ook David van der Poel vertrouwd met rugproblemen van Mathieu: "Tijd om het volledig te laten herstellen"

De rugproblemen van Mathieu van der Poel houden de hele crosswereld bezig. Ook David van der Poel weet wel wat het is om met last aan de rug te kampen. Hij heeft er ook nog altijd last van, maar kan momenteel wel wedstrijden afwerken.

Zo stond David van der Poel aan de start in Gullegem en sprak hij voor de cross met Sporza. Hij haalde aan dat rugproblemen niets nieuws zijn voor de familie Van der Poel. "Mijn vader heeft er altijd mee gesukkeld in zijn carrière en nu de zoons ook. We blijven er aan werken in de hoop dat het een keer zal keren."

© photonews

Inmiddels weten we dat Mathieu ook in Herentals niet gaat rijden. Hoe zit het nu bij hem? "Het is niet zo goed, natuurlijk. Hij heeft een beetje hetzelfde probleem: bij het leveren van inspanningen krijgt hij achteraf en tijdens de wedstrijd last. Ik denk dat hij nu de tijd moet nemen om het volledig te herstellen in plaats van snel-snel op te lossen tegen de volgende wedstrijd dan een terugval te krijgen."

In het hoofd van Mathieu zorgt de huigie situatie niet voor paniek, zo stelt David. "Ik denk dat hij er mentaal wel goed in staat en ook beseft dat het dit seizoen moeilijk zal worden om nog zijn niveau te halen. Ik denk dat hij ook wel snapt dat het gewoon tijd nodig heeft nu."