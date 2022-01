'Wout van Aert ook bereid te snoeien in wegprogramma en overweegt Strade Bianche over te slaan'

Alles moet wijken voor de grotere doelen bij Wout van Aert. Daarom kan het zijn dat de Strade Bianche uit zijn programma voor 2022 verdwijnt. Momenteel is het ook zeer twijfelachtig of Van Aert gaat deelnemen aan het WK veldrijden.

Wout van Aert is met vlag en wimpel de beste veldrijder sinds hij begin december opnieuw begon te crossen. Dat wijst er voorlopig niet op dat de kansen groter zijn dat hij naar het WK veldrijden in Fayetteville trekt. Als hij het WK overslaat, is dat met de bedoeling op de top van zijn kunnen te presteren in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

Als het nodig is om dit te kunnen bereiken, moet hij ook voor andere belangrijke afspraken in het wegseizoen passen. Volgens Het Nieuwsblad overwegen ze bij Jumbo-Visma om Wout van Aert niet te laten meedoen in de Strade Bianche.

VIER KEER OP RIJ TOP VIER

Dat zou wel erg veelbetekenend zijn, want de voorbije vier jaar was Van Aert in de Strade Bianche telkens bij de beste vier. In 2020 behaalde hij in Siena zijn eerste grote klassieke zeges, nadat hij in de twee edities voordien reeds als nummer 3 op het podium stond.