Hermans wil na geslaagd BK met brons ook van het WK nog het beste maken: "Dit is goed voor het vertrouwen"

Als je top drie kan eindigen op het BK, mag je ook met ambitie naar het WK. Quinten Hermans heeft die conclusie ook al getrokken, nadat hij één van de beteren was op het nationaal kampioenschap. Hermans houdt er een bronzen medaille aan over.

Een groot verschil met zaterdag: het lag er droog bij, waardoor het nog belangrijker werd om technische fouten te vermijden. Het werd er zeker niet gemakkelijker door, merkte Hermans op. "Ik had eigenlijk een klein beetje last van de zon. Als je in het begin naar boven reed, scheen de zon echt in uw ogen en kon je het spoor niet zien."

MOOIE PRESTATIE

Té goed weer, zowaar. Gelukkig kreeg Hermans er in de loop van de wedstrijd steeds minder last van. "In de tweede helft van de cross was de zon een klein beetje gezakt, waardoor je beter de sporen kon zien." Hermans verdween de hele wedstrijd nooit uit de top drie. "Dit is goed voor het vertrouwen, dit is een mooie prestatie."

Misschien zullen niet heel veel mensen hem als medaillewinnaar voorspeld hebben, maar hij heeft zijn plek op het BK-podium zeker niet gestolen. "Ik hoop ook nog van het wereldkampioenschap in de VS het beste te maken", koestert Hermans ambitie.