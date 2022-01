Ondanks tal van zeges bij Deceuninck-Quick.Step, lukte het niet bij Cofidis: "Viviani was sportief een mislukking"

Na twee jaar bij Cofidis trekt Elia Viviani opnieuw naar Team Ineos, de ploeg waar hij vandaan kwam voor Deceuninck-Quick.Step van hem een echte zegekoning maakte.

Na het vertrek van Fernando Gaviria en de terugval van Marcel Kittel besloot Patrick Lefevere om de Italiaan Elia Viviani weg te halen bij het toenmalige Team Sky om van hem de nieuwe zegekoning van de ploeg te maken.

Een goed plan want Viviani won in zijn eerste jaar 18 koersen, waaronder 4 etappes in de Giro en 3 in de Vuelta. In 2019 waren er wat minder ritzeges maar won hij wel een etappe in de Tour en werd hij Europees kampioen. Na die twee jaar besloot Cofidis om de Italliaan naar de ploeg te halen in de zoektocht naar ritoverwinningen in de grote koersen.

2020 werd echter een ramp voor Viviani zonder ritzege. In 2021 kon hij in maart een Franse eendagskoers winnen maar daarna duurde het opnieuw 3 maanden voor Viviani het zegegebaar kon maken. Vorig jaar was hij 7x goed voor de bloemen, nagenoeg altijd in kleinere koersen.

"Sportief gezien was het binnenhalen van Viviani een mislukking", vertelt sportief directeur Cédric Vasseur bij Cyclingnews. "Hij heeft ons laten groeien als team maar van een renners als hem verwacht je meer. Hij won in 2021 wel koersen, maar niet van zijn niveau."

Bovendien lijkt de covid-pandemie een negatieve impact te hebben gehad op de Itliaanse sprintbom. "Aan de start van de Tour de France had hij een buikje. Met zo'n vorm win je uiteraard geen etappes", aldus Vasseur.