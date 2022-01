📷. Philippe Gilbert pronkt in nieuwe outfit Lotto Soudal: "Wat denk je ervan?"

Bij Lotto Soudal zijn er wel enkele veranderingen terug te vinden in de outfit in vergelijking met het voorbije seizoen. Philippe Gilbert kan de aanpassingen wel smaken, want hij lijkt wel tevreden te zijn met de nieuwe tenue.

Gilbert heeft een foto op Twitter gepost van zichzelf in de nieuwe tenue. "New Kit Day, ik presenteer jullie mijn nieuwe outfit voor het seizoen 2022! Wat denk je ervan?", aldus onze landgenoot op zijn Twitterpagina.

New Kit Day, happy to present to you my new kit for the 2022 season! What do you think about it? 🔥🔥🔥#newkitday #cycling #lookingforward pic.twitter.com/m0QlUTl6cW