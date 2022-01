Opnieuw een afzegging voor het WK veldrijden, deze keer bij de dames: geen Jolanda Neff in Fayetteville

Als Jolanda Neff aan de start van het WK veldrijden staat, is het altijd een bijkomende naam om mee rekening te houden. Het multitalent zien we niet vaak in de Europese crossen. Ook het WK laat ze dit seizoen aan zich voorbijgaan.

Zwitserland heeft de selectie voor het WK veldrijden bekendgemaakt en wees in de mededeling op de moeilijkheden die een reis naar Amerika tijdens de pandemie met zich meebrengt. Het stuurt dus maar een beperkte selectie van in totaal zeven veldrijders.

Zij zullen in actie komen tijdens de elitewedstrijd, beloftenwedstrijd of de junioren bij de heren. Geen enkele Zwitserse vrouw gaat deelnemen aan het WK veldrijden in Fayetteville. Ook dus Jolanda Neff niet, hoewel ze er begin dit seizoen wel bij was in de Wereldbekercrossen in de VS.

VIERDE IN IOWA

Neff reed in oktober naar een vierde plaats in Iowa, meteen een bewijs van wat ze in de cross in haar mars heeft. In het mountainbiken is ze helemaal een ster: Neff won de cross-country op de Olympische Spelen in Tokio en heeft besloten om zich volledig te richten op het mountainbikeseizoen. Het WK veldrijden past dus niet in haar programma.