WK-deelname van Thibau Nys zou niet onverantwoord zijn: "Hij wordt omringd door de juiste mensen"

Haalt Thibau Nys het WK-veldrijden of niet? Een deelname zou zeker niet onverantwoord zijn, stelt bondsdokter Kris Van der Mieren, ook al is de val op het BK nog niet zo lang geleden. Het nodige zal wel gedaan worden om er voor te zorgen dat de blessure niet nog erger wordt.

Het Laatste Nieuws heeft opgevangen dat Nys wellicht dan toch het WK haalt. De krant legde ook het oor eens te luister bij Kris Van der Mieren, dokter bij Belgian Cycling. "De helling van een ligamentair letsel kan in principe maanden duren. In die zin bevindt Thibau zich nog in volle genezingsfase en zou een nieuwe valpartij, waarbij diezelfde schouder wordt geraakt, niet ideaal zijn."

Van der Mieren nuanceert ook wel meteen. "Als een topsporter uitsluitend zou mogen sporten op momenten dat er geen sprake is van enig fysiek 'mankementje', zou hij of zij meer aan de kant staan dan wat anders. Wij, artsen, zijn er om ervoor te zorgen dat de sporter in kwestie op een veilige manier zijn job kan doen zonder dat het supplementaire schade oplevert. In casu Thibau heb ik daar alle vertrouwen in."

JUISTE RISICOANALYSE MAKEN

Want? "Hij wordt omringd door de juiste mensen, die een juiste risicoanalyse maken en zijn carrière daarbij absoluut niet in gevaar zullen brengen." In elk geval: ideaal is het niet om zo naar een WK te moeten. "Maar zeker ook niet onverantwoord."

Van der Mieren legt uit waarom niet. "Het acromioclaviculair gewricht, dat het sleutelbeen aan het schouderblad bevestigt, kan worden ingetapet en dus goed worden gefixeerd. Zonder hem al te veel te hinderen in zijn bewegingsvrijheid, zorgen we er op die manier voor dat dat sleutelbeen mooi op zijn plaats blijft zitten. En wordt de kans dat er nog niets gebeurt wel heel klein."