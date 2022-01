Annemarie Worst zoekt verklaring op een plek waar ze al twee keer won: "Eerder een beetje irritant"

Kort voor het WK is het nog altijd moeilijk inschatten wat van Annemarie Worst te verwachten. "Irritant", zo omschrijft ze het gevoel bij haar wisselvallig seizoen. Al staat het buiten kijf dat de Nederlandse heel wat in haar mars heeft. Misschien komt dat in Hamme weer naar boven.

De Flandriencross in Hamme heeft Worst al twee keer gewonnen. In een bericht van de organisatie geeft ze aan wat ze uit komend weekend hoopt te halen. "Ik hoop vooral op een goed gevoel. Dit seizoen was er voor mij eentje van ups en downs. In de periode van mijn zege in Koksijde draaide het goed, in andere periodes kon ik niet mee met de eersten."

VEEL OP DE WEG GETRAIND OP STAGE

Hoe was het voor Worst om dat te moeten vaststellen? "Niet frustrerend, eerder een beetje irritant. Een verklaring heb ik niet gevonden." Worst rijdt slechts één cross in aanloop naar het WK. "We hebben er net een stage in het Spaanse Benicasim opzitten. Daar hebben we veel op de weg getraind om nog wat progressie richting het WK te boeken, dan is een dubbel weekend iets te veel."

De veldrit in Hamme is uiteraard gebonden aan een klassement, er staat dus nog wel iets op het spel. "In de Soudal Ladies Trophy hoop ik mijn derde plaats vast te houden. Op die manier wil ik voldoende uitgerust naar Amerika afzakken."