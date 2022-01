🎥 Lucinda Brand toont in Flandriencross in Hamme wie favoriet is voor WK

Lucinda Brand heeft de Flandriencross in Hamme gewonnen en pakt zo de leiding in de X2O Trofee.

Ceylin del Carmen Alvarado was het best vertrokken in Hamme, maar Brand liet er geen gras over groeien. Met de bonificatieseconden nam ze ook de leiding in de X2O Trofee over van Denise Betsema.

Brand reed beetje bij beetje weg van de rest. Van Anrooij moest als eerste passen, ook Betsema kon niet volgen. Net na half koers was de vogel definitief gaan vliegen.

Brand pakte de zege, met 16 seconden voorsprong op Van Anrooij. Betsema werd 2 seconden later derde. Sanne Cant eindigde als zevende, op meer dan 2 minuten.