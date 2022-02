📷 Denise Betsema loopt verwondingen op tijdens Krawatencross

Volgens verschillende berichten zou de Nederlandse verwondingen aan de vingers hebben opgelopen. Wat er precies scheelt is niet meteen duidelijk.

Betsema eindigde in Lille op de zevende plaats, op grote achterstand van Brand. Daardoor maakt ze zo goed als zeker ook geen aanspraak meer op de eindwinst in de X2O-trofee.

Painful day for Denise Betsema today, finishing seventh despite some bad finger wounds 🤕#Krawatencross #Lille #X2OBadkamersTrofee pic.twitter.com/MZW3mkIKDP