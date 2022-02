Lucinda Brand blikt terug op zware omstandigheden in Lille: "Toch makkelijker dan verwacht"

De weersomstandigheden waren de Krawatencross in Lille alvast niet goed gezind, maar uiteindelijk viel het volgens Lucinda Brand mee.

De Nederlandse was er niet gerust in, maar crosste naar de zege. “Het was makkelijker dan ik in de verkenning had verwacht”, klonk het in het flashinterview. “Ik voelde me sterker dan ik had gedacht tijdens de verkenning.”

In de tweede ronde was ze al vertrokken. “Het was echt lastig vandaag. Het zand lag er heel nat bij, waardoor je op die stukken ontzettend veel kracht moest zetten. Tijdens de wedstrijd merkte ik echter dat dit wel de punten waren waar ik het verschil met de rest kon maken en dat deed ik ook.”

Of ze het crossseizoen helemaal uitdoet weet Brand nog niet. “Ik rijd zeker en vast nog volgende week en ga daarna misschien nog door tot en met het slotweekend, al staat dat nog niet vast. Het wegseizoen komt er ook snel aan.”