UPDATE: kopmannen Quick-Step hebben vier Belgen aan hun zijde in de Provence, Asgreen is positief en start niet

De Ronde van de Provende, die van 10 tot en met 13 februari duurt, zal door Quick-Step Alpha Vinyl aangevat worden met Julian Alaphilippe, Davide Ballerini, Dries Devenyns, Pieter Serry, Ilan Van Wilder en Louis Vervaeke. Vorig jaar werd Alaphilippe tweede en won Ballerini het puntenklassement.

Dit jaar start de Ronde van de Provence met een proloog van 7,2 kilometer. "Dat zou iets moeten zijn voor Ilan, en misschien Julian. Zij maken kans op een goede uitslag", denkt sportdirecteur Geert Van Bondt. "De volgende twee ritten zouden respectievelijk voor de sprinters en punchers moeten zijn."

Van Bondt plaatst ook nog wel een kanttekening. "De wind in de regio kan een belangrijke rol spelen, dus we zullen zien hoe het gaat. De laatste dag is de zwaarste dag, dat is waar het algemeen klassement beslist zal worden. Het zal goed zijn om te zien waar de renners staan op dit moment van het seizoen."

Unfortunately, @k_asgreen will not begin his season at the Tour de la Provence anymore, after he tested positive for Covid-19.



As a result, the team will start the race with six riders.



Everybody at Quick-Step Alpha Vinyl wishes Kasper a fast recovery!



