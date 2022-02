Dopingexpert duidelijk over substantie in Aerts' lichaam en precedenten: "Dat biedt voor Toon Aerts geen garanties"

Toon Aerts moet door een moeilijke periode, nadat een verboden substantie in zijn lichaam geraakte. Dopingexpert Peter Van Eenoo laat zich uit over het bewuste product. Aerts zelf onthulde dat het om Letrozole Metabolite gaat.

"Letrozole is eigenlijk een product dat door kankerpatiënten wordt gebruikt die in nabehandeling zijn", verduidelijkt Peter Van Eenoo, hoofd van het antidopinglab in Gent, bij Sporza. "Maar het is ook een potentieel dopingmiddel. Het remt de afbraak van testosteron en anabole steroïden."

BETERE RECUPERATIE

Van Eenoo legt uit welke voordelen dat dan juist kan opleveren. "Deze producten zijn uiteraard heel belangrijk bij de spieropbouw en bevorderen de recuperatie tijdens periodes van intense training of wanneer er veel wedstrijden kort op elkaar volgen."

Het is geen stof die heel bekend is, maar er komen wel degelijk aardig wat dopinggevallen met Letrozole voor. Er zijn dus ook al atleten die Aerts voorgingen en, nadat dit product bij hen werd vastgesteld, hun onschuld trachtten te bewijzen. "Er zijn zeker gevallen waar atleten gelijk gekregen hebben van disciplinaire commissies."

MET ARGUMENTEN NAAR COMMISSIE

Al hoeft dat niet noodzakelijk de hoop op een goede afloop in het kamp van de Baloise Trek-renner te vergroten. "Dat biedt voor Toon Aerts geen garanties", waarschuwt Van Eenoo. "Alle argumenten zullen door een commissie afgewogen moeten worden."