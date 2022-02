Trainer van Toon Aerts laat van zich horen: "Als dat zo zou zijn, dan stop ik onmiddellijk"

Tim Aerts is al elf jaar de trainer van Toon Aerts. Ondanks dezelfde achternaam zijn ze geen familie van elkaar.

Volgens Tim Aerts heeft de renner de producten niet bewust genomen. “Als dat zo zou zijn, zou dat een gigantische teleurstelling zijn. Dan stop ik meteen”, zegt hij aan HLN.

“Dan train ik niemand meer. Ik ben niet naïef, dus ik steek voor niemand mijn hand in het vuur, maar als iemand ervoor in aanmerking zou komen, is het Toon. Hij is echt honderd procent anti-doping. Hij kan zich echt boos maken als er ergens een verhaal opduikt.”

Volgens Aerts heeft hij geen medicatie genomen en heeft hij geen andere dokter gezien. “Ik kan het echt niet geloven”, gaat de trainer verder. “Toon is een professionele atleet. Hij is plichtbewust en hij heeft een stabiel privéleven: hij verdient goed zijn kost en is al jaren samen met zijn vriendin Sarah. Hij woont in Rijkevorsel, niet ver van zijn ouders. Hij is niet iemand die risico's neemt. Hij is gevoelig voor kritiek: als hij commentaar krijgt, neemt hij dat heel persoonlijk. Dan begin je niet aan zulke dingen.”