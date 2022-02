Laurens Sweeck wint bewogen Sluitingsprijs voor derde keer op rij, Nys op podium

Laurens Sweeck heeft de Sluitingsprijs in Oostmalle gewonnen. Het werd een bijzondere cross na een grote valpartij.

Bij de eerste bocht ging de helft van alle renners tegen de vlakte. Eli Iserbyt gaf meteen op, met pijn aan de knie.

Sweeck, Meeusen, Nys en Adams wisten de valpartij voor te blijven en gingen meteen in de aanval. Sweeck probeerde even, maar dat lukte niet.

In de vierde ronde viel Thibau Nys aan, enkel Sweeck en Meeusen konden volgen. Even later moest ook Meeusen lossen.

In het zand nam Sweeck afstand van Nys. Die laatste werd nog bijgehaald door het achtervolgende tweetal. Adams werd tweede, Nys derde. Zijn eerste podium bij de eliterenners.