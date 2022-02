De waanzinnige cijfers van Deceuninck - Quick-Step: 64 keer raak in voorjaarsklassiekers in minder dan 20 jaar

Het minste wat we kunnen zeggen van Patrick Lefevere is dat hij heel wat wedstrijden al heeft gewonnen in zijn carrière.

Daarbij ook heel veel monumenten. Haast teveel om op te tellen. Maar de criticasters komen toch - zoals vaak - van een kale reis terug. Met renners als Johan Museeuw of Tom Boonen in het verleden en Kasper Asgreen, Remco Evenepoel en Julian Alaphilippe in het heden is het elk jaar wel érgens raak voor de sterrenformatie. 64 keer raak Als we kijken naar de voorjaarsklassiekers die het team won in de jaren van 2003 tot 2021, dan kom je uit op waanzinnige cijfers. 8 keer wonnen ze de Ronde van Vlaanderen, 6 keer Parijs-Roubaix, 3 keer Milaan-San Remo en 1 keer Luik-Bastenaken-Luik. Met ook 8x de E3 Harelbeke en Kuurne-Brussel-Kuurne, 6x Dwars door Vlaanderen en de Scheldeprijs, 4x Omloop Het Nieuwsblad, 3x Gent-Wevelgem, Waalse Pijl, Strade Bianche en Brabantse Pijl en 2x de Amstel Gold Race komen ze uit op liefst 64 grote eendagsoverwinningen in het voorjaar.