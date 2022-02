Tim Wellens moet dit jaar op zoek naar nieuw contract of andere werkgever

Dit seizoen loopt het contract van Tim Wellens bij Lotto Soudal af. Hij rijdt er al sinds jaar en dag.

Tim Wellens ligt alvast niet wakker van het feit dat zijn contract dit jaar afloopt bij Lotto Soudal. “Ik moet geen schrik hebben dat ik volgend jaar geen prof meer ben”, zegt Wellens aan HLN.

Met twee ritzeges liet hij zich dit seizoen al opmerken. “Een goed jaar zal wel helpen om een mooi contract te tekenen. Ik wil graag in de ploeg blijven. Ik voel me hier goed. Ik weet zeker dat andere ploegen sommige dingen beter voor elkaar hebben.”

“Maar omgekeerd is dat ook zo. Het gras is niet groener aan de andere kant. Ik sluit niet uit dat ik verander. Als ik mag kiezen, dan blijf ik. Ik heb nog met niemand gesproken. Ik wil eerst resultaten rijden, voor we beginnen te praten. Nu is niet het moment.”